РИАМО - 23 янв. Участники несогласованной акции в столице умышленно выходят на дороги, что в свою очередь блокирует работу транспорта и экстренных служб города, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«На проезжей части и тротуарах скопление участников несанкционированных акций. Они умышленно блокируют возможность работы транспорта и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и машин скорой помощи», — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали не выходить на проезжую часть и не блокировать выходы из станций метро. Также не нужно стоять на тротуарах — это мешает пешеходам и пассажирам.

В настоящий момент в городе наблюдаются 5-балльные пробки. Горожанам рекомендовали воздержаться от посещения центра Москвы в субботу.

Движение на некоторых улицах в центре Москвы затруднено из‑за скопления людей>>