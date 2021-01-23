РИАМО - 23 янв. Заторы на дорогах Москвы в субботу составляют 5 баллов из 10 возможных, они связаны с перекрытием дорог в центре города участниками несанкционированной акции, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Из-за скопления людей затруднено движение на некоторых магистралях в центре, из-за этого растет загрузка улиц. Пробки в Москве — пять баллов», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению транспорта, а также оперативных служб города.

Ранее участники несанкционированного митинга в центре Москвы заблокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Горожанам рекомендовали не ездить в центр столицы.

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