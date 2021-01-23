РИАМО - 23 янв. В эти выходные жителей и гостей столицы приглашают посмотреть на светомузыкальную инсталляцию в Дарвиновском музее, узнать о птичьих базарах и осмотреть мемориальный домик Петра I, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетители выставки «Манеж. 200 лет в центре событий»познакомятся с редкими документами, фото- и видеоматериалами, отражающими историю выставочного зала. Гостям представят аутентичные афиши, выполненные типографией императорских московских театров. Осмотреть экспозицию можно с 22 января по 31 декабря», - говорится в сообщении.

На выставке «История Гостиного Двора», открытой по 31 декабря, покажут артефакты, найденные во время раскопок на территории здания и в близлежащих переулках. В экспозицию вошли и предметы, обнаруженные в помещениях во время реконструкции в 1995-1998 годах.

Государственный музей обороны Москвы подготовил выставку работ Ярослава Титова «Зарисовки фронтового художника». В экспозиции - живописные и графические работы мастера. Титов создавал зарисовки и картины на военную тему, а также иллюстрации для газет «Фронтовая правда»,«В бой за Родину» и «Сталинский воин». Выставка работает до 28 марта.

На экскурсии в выходные приглашает Государственный Дарвиновский музей - гостям расскажут о природных зонах всех континентов, растениях и животных. Кроме того, музей подготовил для посетителей светомузыкальную инсталляцию. Сочетание видеоэффектов превратит стены зала «Многообразие жизни на Земле» в гигантский панорамный экран. Посетить мероприятие можно 23 и 24 января в 16:00.

В 12:00 24 января посетители музея-заповедника «Коломенское» смогут прогуляться по средневековым палатам Передних ворот и узнать об их первоначальном назначении, а также посетить экспозицию единственного в Москве мемориального домика Петра I.

Музей-усадьба «Измайлово» 23 и 24 января приглашает на экскурсии «Измайлово - остров-рай», «Царственные жены на Измайловском острове» и прогулку по фотовыставке 24 января. В музее-усадьбе «Кусково» в эти же дни пройдут обзорные экскурсии.

Кроме того, Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает на экскурсии, посвященные жизни и творчеству поэта.