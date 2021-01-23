РИАМО - 23 янв. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и статьей 222 УК РФ (незаконное хранение оружия)», — сказала Иванова.

22 января во время праздничного мероприятия между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан подозреваемый 1989 года рождения», — добавила собеседник агентства.

В настоящее время с ним проводится ряд следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.