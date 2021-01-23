РИАМО - 23 янв. В несанкционированной массовой акции на Пушкинской площади в столице в субботу принимают участие порядка 4 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Участники несанкционированного митинга заблокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Горожанам рекомендуют пользоваться другими станциями и отложить поездки в центр.