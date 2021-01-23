РИАМО - 23 янв. Возгорание произошло в частном доме на улице Камова в Восточном округе столицы, к настоящему моменту пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре на улица Камова, 21 поступило в 13:12. Происходило возгорание в частном одноэтажном доме.

«Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В 14:00 пожар локализован, а в 14:13 — полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествия нет.