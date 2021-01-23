РИАМО - 23 янв. Участники несогласованной акции в центре Москвы стали выходить на проезжую часть, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Убедительно просим не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб», - говорится в сообщении.

Ранее участники несанкционированного митинга в центре Москвы заблокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Жителям и гостям столицы посоветовали пользоваться другими станциями.

Власти ранее предупредили жителей о том, что по требованию полиции могут быть временно закрыты выходы с центральных станций метро — «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская».