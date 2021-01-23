РИАМО - 23 янв. Участники несанкционированного митинга в центре Москвы заблокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская», горожанам рекомендуют пользоваться другими станциями, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий. Просим пользоваться другими станциями метро», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано по возможности отложить поездки в центр города.

Ранее москвичей предупредили о возможном закрытии выходов с центральных станций метро — «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» — по требованию сотрудников полиции.

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