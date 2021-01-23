РИАМО - 23 янв. Известный российский зоолог, президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался в возрасте 79 лет, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков России, заслуженный работник культуры РСФСР и академик РАЕН умер 22 января.

«Владимир Владимирович <…> был истинно «зоопарковским человеком», мечтателем, который не сворачивал с пути», — говорится в сообщении.

Спицин родился в 1941 году. С 17 лет он пошел работать грузчиком в Ленинградский зоопарк. Он был рабочим, зоотехником, завотделом кормления, занимал должность замдиректора по хозчасти. После был назначен на пост замдиректора Московского зоопарка по научной части, а через три года стал его директором.

«Он был прагматиком, не боящимся непростых решений. В перестройку он ходил на рынок за выброшенной зеленью. Фруктов и ягод почти не было, а животных надо было чем-то кормить», — отмечается в сообщении.

Спицын сделал огромный вклад в развитие столичного зоопарка. Среди его заслуг, к примеру, регулярное размножение манулов, орангутанов и других редких животных, а также обновление зоопарка в 90-е годы.