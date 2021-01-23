РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в минувшем году произошло почти восемь тысяч ДТП, сообщил начальник ведомства Илья Атаманов.

«В 2020 году на территории Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского произошло 7961 ДТП, что на 16,4% меньше, чем в 2019 году - тогда было 9519 ДТП. В 2020 году пострадали 204 человека, 12 погибло», - сказал Атаманов.

Он отметил, что в 2020 году пострадали 25 детей в 21 ДТП. Погибших детей в авариях не было.

«Основными нарушителями правил дорожного движения являются водители - 157 ДТП с пострадавшими, 27 ДТП произошло по вине пешеходов», - заключил Атаманов.