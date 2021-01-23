РИАМО - 23 янв. В столичном парке «Красная Пресня» неизвестный ударил собаку ножом, животное погибло, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В парке «Красная Пресня» неизвестный нанес ножевое ранение собаке. Она скончалась в ветеринарной клинике», — сказал собеседник агенства.

Он отметил, что по данному факту в настоящий момент проводится доследственная проверка.

По данным СМИ, животное гуляло вместе со своей хозяйкой. В какой-то момент пес с лаем бросился к чужой собаке. После к нему подбежал неизвестный и стал бить его ножом. Женщина вызвала на место полицию.

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