РИАМО - 23 янв. Более 500 волонтеров помогают москвичам, решившим вакцинировать от Covid-19, сориентироваться в прививочных пунктах, а также отвечают на возникающие вопросы, сообщается на сайте мэра столицы.

В городе начали работу выездные бригады, которые проводят вакцинацию от коронавируса в популярных общественных местах, к примеру, торговых центрах, в фуд-молле «Депо» и в театре «Геликон-опера». Столичные добровольцы решили помочь медикам.

«Масштабная вакцинация — это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни,<…> поэтому добровольческое сообщество Москвы решило активно поддержать кампанию по вакцинации», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Стать добровольцем выездной бригады могут все желающие от 16 до 64 лет. Все волонтеры получают питание, экипировку и средства защиты — маски и перчатки.

На текущий момент на территории Москвы работают 100 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку делают с помощью отечественного препарата «Спутник V». Вакцинацию уже прошли порядка 220 тысяч горожан.

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23 ЯНВАРЯ

- Еще 5933 пациента вылечили после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе вылечились 769 433 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.