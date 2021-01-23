РИАМО - 23 янв. С момента запуска на mos.ru нового городского сервиса «Поиск пропавших и найденных животных» жители Москвы опубликовали там более 210 объявлений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев заработал 26 декабря. С помощью него формируется единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в мегаполисе. На платформе можно отметить не только породу, вес и пол животного, но и место пропажи — для этого есть интерактивная карта.

«Сервисом просто и удобно пользоваться, что видно по активности москвичей, которые за месяц разместили более 200 объявлений. Поиск животных — еще одна услуга для владельцев домашних животных в Москве, которая сделает их жизнь комфортнее, так же как возможность записи к ветеринару онлайн и другие сервисы», — подчеркнула председатель комитета государственных услуг города Елена Шинкарук.

На сегодняшний день активно более 170 объявлений. Среди них — почти 60% (102 записи) о пропавших питомцах и около 40% (74 записи) — о найденных. При этом чаще ищут собак — 110 объявлений.

«Всего за месяц жители помогли владельцам найти уже 24 потерявшихся домашних любимцев. Надеемся, что горожане будут еще активнее помогать друг другу и число таких позитивных историй вырастет», — отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.