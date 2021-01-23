РИАМО - 23 янв. Музеи и парки Москвы приготовили онлайн-программу на выходные, москвичам предлагают посетить уроки иностранных языков, выставки мастеров русского и зарубежного искусства, а также послушать оперу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сад имени Баумана даст москвичам возможность попрактиковаться во владении итальянским и английским языками. Урок станет доступен 23 января в 17:00 на официальной странице сада в Instagram-аккаунте.

«Помимо итальянского, есть также программа по изучению английского языка. В воскресенье проведут бесплатные занятия по английскому языку для детей разных возрастов. В этот раз темой уроков станут профессии. Участники будут петь и играть с англоязычным педагогом», — говорится в сообщении.

Урок проведут 24 января в 17:00 на официальных страницах сада в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

Также для жителей столицы подготовили выставки лучших художников и фотографов. Например, искусствовед Олег Грознов познакомит всех желающих с коллекциями музеев Москвы, Мадрида, Лондона и Неаполя. Во второй части путешествия состоится лекция о музее Прадо. Экскурсия начинается 24 января в 12:00 на платформе Webinar. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Дома Гоголя.

Также в музейно-выставочном центре «Тушино» проводят онлайн-арт-проект «Энергия времени. Связь времен», участие в котором приняли более 50 фотографов и художников. 24 января — заключительный день работы виртуальной выставки. Ознакомиться с ней можно на сайте центра.

Для любителей классической музыки музейно-выставочный центр «Тушино» предлагает посмотреть онлайн-оперу. Шедевром Николая Римского-Корсакова по пьесе Александра Островского «Снегурочка» в исполнении артистов Музыкально-драматического театра можно будет насладиться 23 января с 16:00 на сайте центра.