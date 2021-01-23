РИАМО - 23 янв. Полиция будет расследовать каждую провокацию в отношении правоохранителей, а также факты неподчинения их требованиям на несогласованных акциях, сообщается на сайте московского главка МВД России.

«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в Сети начали распространяться призывы к подросткам принять участие в субботу в несогласованных акциях в российских регионах. В Генпрокуратуре напомнили, что за такие призывы по закону предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Роскомнадзоре также сообщали, что социальные сети продолжают удалять призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях.