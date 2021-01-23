РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 янв. В Домодедовскую больницу закупили первый в Московской области аппарат искусственной почки для больных с острой почечной недостаточностью, сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«В Домодедовскую больницу закуплен аппарат искусственной почки для проведения острого гемодиализа. В Московской области это первый аппарат, который приобретен для больных с острой почечной недостаточностью», - сказал Осипов.

Он отметил, что лечение именно острой почечной недостаточности раньше было ограничено.

«Есть пациенты, которые получают хроническую заместительную почечную терапию, то есть хронический гемодиализ. Но есть пациенты, которые поступают с острыми отравлениями, с острой почечной недостаточностью на фоне каких-то заболеваний, тех же хронических или того же Covid-19. Данный вид помощи раньше был очень ограничен. Сейчас мы в Домодедовскую больницу закупили аппарат, это очень важно, и сейчас мы начинаем принимать пациентов со всей области как раз для лечения острой почечной недостаточности», - добавил Осипов.