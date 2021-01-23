РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. В Подольском выставочном зале с 29 января по 9 марта можно будет побывать на выставке репродукций картин на холсте Леонардо да Винчи и его современников, сообщается в группе «Выставка «Леонардо да Винчи» в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«С 29 января по 9 марта в Подольском выставочном зале будет проходить выставка репродукций картин на холсте «Леонардо да Винчи. Загадки эпохи Возрождения». Ее посвятили творчеству пяти легендарных живописцев – Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти и Тициана Вечеллио», – говорится в сообщении.

В подборку вошли репродукции работ «Человека эпохи Возрождения», как называют да Винчи исследователи, а также работ его современников-живописцев. На выставке можно будет сделать фотографии на фоне ярких полотен, а также найти оригинальные сувениры и подарки для себя и своих близких.

Посетить будет работать с 10:00 до 18:00. Подольский выставочный зал находится на проспекте Ленина, 113/62.

Леонардо да Винчи – итальянский живописец, архитектор, скульптор, ученый и изобретатель. Общепризнанный гений, считающийся одним из величайших художников всех времен. Вся его жизнь окутана тайной и мистикой, его работы и исследования намного опережают свое время, а некоторые его труды ученые продолжили только в ХХ веке.