РИАМО - 23 янв. Транспорт движется по Тверской улице в центре Москвы в настоящий момент в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение по Тверской улице — в штатном режиме. Наземный транспорт работает без изменений», — говорится в сообщении.

Также москвичей ранее предупредили о возможном закрытии выходов с центральных станций метро — «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» — по требованию сотрудников полиции.

Ранее в соцсетях начали распространяться призывы к подросткам принять участие в субботу в несогласованных акциях в регионах РФ. Генпрокуратура напомнила, что такие призывы образуют состав административного правонарушения. Кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность.