РИАМО - 23 янв. Жителям, а также гостям Подмосковья необходимо быть бдительными из-за тумана, который наблюдается на территории области, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В ближайший час с сохранением до 10 часов утра 24 января местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 метров. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Водителей просят избегать неожиданных маневров, а пешеходов — обозначать себя светоотражающими элементами на одежде во время движения по краю проезжей части.

Жителям региона напомнили, что в подобных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными.