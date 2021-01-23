РИАМО - 23 янв. В работе российских операторов связи «Билайн», «Мегафон», Tele2 и МТС произошел масштабный сбой, на проблемы со связью и интернетом чаще всех жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны, также проблемы есть и у «Ростелекома», сообщается на сайте Downdetector.

Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с доступом к интернету.

«61% пользователей сообщают о проблемах с доступом к проводному интернету, 20% — мобильный интернет», — говорится в сообщении.

Также у 18% есть проблемы с мобильной связью. Схожие проблемы у пользователей МТС, они жалуются в основном на мобильный и широкополосный интернет, а также на связь.

Абоненты Tele2 также сообщают о сбоях в работе мобильной связи. О проблемах с доступом к Сети заявили 48% пользователей.

Основной пик сбоев в работе операторов пришелся на 11:30. Также сбой произошел в работе «Ростелекома», пользователи жалуются на отсутствие доступа к интернету.