РИАМО - 23 янв. Серьезный технический сбой произошел в работе социальной сети Twitter на территории РФ, в лидерах по числу жалоб — Москва, следует из данных на сайте Downdetector.

Больше всего пользователи жалуются на проблему с загрузкой сайта. При этом о сбое чаще всех сообщают жители Москвы.

«Самые частые проблемы возникают с сайтом — 93%, еще 6% — вход в аккаунт», —​ говорится в сообщении.



Сообщения о сбое в работе Twitter начали массово поступать с 10:50. На данный момент проблема еще не решена.