РИАМО - 23 янв. Следственный комитет РФ и Верховный суд одобрили проект закона, согласно которому предполагается введение уголовного наказания за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста, передает РИА Новости.

Законопроект предложил депутат Госдумы Евгений Марченко. Административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в протесты предлагается заменить на уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Также наказание до 10 лет лишения свободы предусматривается за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

«Ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий», — говорится в отзыве Следственного комитета.

Таким образом, Следком концептуально поддержал законопроект. В отзыве Верховного суда говорится о замечаниях юридического характера, однако ВС также одобрил проект закона.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении правительства РФ.