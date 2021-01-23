РИАМО - 23 янв. Ряд центральных станций метрополитена в Москве может быть закрыт в субботу на выход по требованию сотрудников полиции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Станции «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская» работают в штатном режиме. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия некоторых выходов на центральных станциях», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях начали распространяться призывы к подросткам принять участие в субботу в несогласованных акциях в регионах РФ. Генпрокуратура напомнила, что такие призывы образуют состав административного правонарушения. Кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность.

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