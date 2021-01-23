РИАМО - 23 янв. К рассмотрению вопроса о соединении Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий Московского метрополитена могут вернуться после 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В идеале в будущем такие радиусы могут быть соединены. Но это точно программа не на ближайшие три-пять лет. Сначала эти линии нужно построить. Их строительство - уже колоссальное количество транспортных задач, но, конечно, мы смотрим все проекты за 10-15 лет», - сказал Бочкарев журналистам.

При этом он отметил, что в феврале-марте 2021 года правительство Москвы рассмотрит вопрос и сможет принять решение о точных сроках начала строительства Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий столичного метро.

Протяженность участка Рублево-Архангельской линии метро, где разместят шесть станций с рабочими названиями «Звенигородская», «Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая аллея», составит 12,65 километра.

На Бирюлевской линии метрополитена общей протяженностью 22,2 километра разместятся десять станций с рабочими названиями «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Батюнино», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «6-я Радиальная улица», «Липецкая», «Загорье», «Бирюлево».

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