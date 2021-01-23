РИАМО - 23 янв. В районе закрытых станций Калужско-Рижской линии столичного метро движение транспорта помогают регулировать 12 экипажей дорожного патруля ЦОДД, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Они (экипажи - ред.) работают посменно. Постоянно на юго-западе Москвы работает 12 экипажей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в регулировке движения задействовали 24 экипажа.

По его словам, в настоящее время не наблюдается задержек в движении транспорта в районе закрытых станций Калужско-Рижской линии подземки.

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