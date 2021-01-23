РИАМО - 23 янв. Завершить строительство соединительной железнодорожной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги планируют в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Для создания полноценной системы наземного метро и увеличения вариантов маршрутов мы совместно с РЖД строим ветвь, которая свяжет Киевское и Смоленское направления МЖД. По ней в будущем поедут поезда МЦД-4. Завершить строительство планируем в 2023 году», - сказал Бочкарев журналистам.

Он отметил, что переустройство инженерных систем выполнено почти полностью. Также ведется строительство искусственных сооружений — железнодорожной эстакады, моста через Москву-реку и моста через Киевское направление МЖД.