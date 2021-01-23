РИАМО - 23 янв. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются на московских стройках в течение ближайших двух-трех недель, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы приступили к разработке предприятий по вакцинации наших сотрудников. У нас будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться в места нахождения рабочих. Будут проводить все необходимые процедуры на месте, фиксировать количество людей», — сказал Бочкарев журналистам.

Он добавил, что также будут проводить вакцинацию и среди учреждений, которые входят в состав Стройкомплекса Москвы.

«Я думаю, что в течение двух-трех недель мы уже начнем вакцинировать людей», — подчеркнул Бочкарев.

По его словам, вакцинация будет проходить в добровольном порядке как среди сотрудников городских стройплощадок, так и коммерческих.

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23 ЯНВАРЯ

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