РИАМО - 23 янв. Центр хронических болезней откроется в составе клиники «Хадасса» на территории медицинского кластера в Сколково в 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Через два года в составе клиники «Хадасса» откроется центр хронических болезней на 200 коек. Площадь нового центра хронических болезней – 20 тысяч квадратных метров. В нем будет семь отделений», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что ежегодно центр сможет принимать 17 тысяч пациентов. В нем будут работать более 200 специалистов.

«Сейчас клиника «Хадасса» принимает пациентов в диагностическом корпусе, а уже в этом году откроется терапевтический корпус, в котором будет оказываться стационарная помощь», - заключил он.