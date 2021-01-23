РИАМО - 23 янв. В Москве за сутки вылечили 5933 пациента после коронавируса, с начала пандемии в городе вылечились 769 433 человека, сообщает оперштаб столицы

«В Москве за сутки выявлено 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1144 человека», — говорится в сообщении.

Также за сутки в городе скончались 64 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на Covid-19. С начала пандемии в столице умерли 12 895 пациентов.

В настоящее время в мегаполисе ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Открыто 100 прививочных пунктов. Более 200 тысяч жителей столицы уже привились от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

23 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.