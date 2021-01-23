РИАМО - 23 янв. Мосгордума проведет первое заседание после зимнего перерыва 27 января в дистанционном формате, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«На заседании с информацией о состоянии правотворчества органов государственной власти Москвы в рамках осуществления полномочий Главного управления министерства юстиции РФ по Москве выступит начальник ведомства К.А. Балашов», — сказал Шапошников.

По словам председателя Мосгордумы, в проекте повестки запланировано обсуждение планов работы парламента на первый квартал 2021 года.

Также обсудят вопросы о внесении изменений в законы «Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «О промышленной политике города Москвы».

Кроме того, планируется рассмотреть проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Олега Шереметьева».