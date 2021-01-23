РИАМО - 23 янв. За минувшие сутки в Москве выявили 2668 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в столице выявили 910 057 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Жителям столицы рекомендуется оставаться дома при первых же признаках ОРВИ. При заболевании следует вызвать врача на дом.

За последние сутки в 85 регионах РФ зафиксировали 20 921 случай коронавируса. При этом в 11,2% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки зарегистрировали 559 летальных исходов, а полностью выздоровело еще 27 779 человек.

С начала пандемии в России выявили 3 698 273 случая коронавируса. За все время скончался 68 971 пациент с Covid-19, выздоровело 3 109 315 человек.

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Текстовая трансляция

23 ЯНВАРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.