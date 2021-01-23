РИАМО - 23 янв. Следственный комитет инициировал проверку по факту возгорания в гаражном боксе в городе Краснознаменске, в результате которого пострадал несовершеннолетний 2006 года рождения, а также погиб местный житель 1995 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, пострадавшие осуществляли в гараже ремонт автомобиля, в ходе которого снимали бензобак и в результате попадания топлива на грелку произошло возгорание», - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места инцидента, назначили проведение судмедэкспертизы и пожарно-технической экспертизы. Кроме того, в орган дознания направлено поручение об истребовании полного характеризующего материала на пострадавших.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.