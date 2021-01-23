РИАМО - 23 янв. Пожар произошел в квартире в 17-этажном жилом доме по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы, пожарными спасено пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС России в 07:02. Пожар произошел в одной из квартир на 16 этаже дома по адресу: улица Гурьянова, дом 8, корпус 1.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 17-го этажа были спасены пять человек, одного человека осматривают медики», - говорится в сообщении.

В 07:40 пожар был локализован, в 07:45 возгорание ликвидировали.