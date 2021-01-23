РИАМО - 22 янв. Библиотеки Москвы подготовили большую праздничную онлайн-программу, приуроченную к празднованию Дня студента, в рамках которой москвичи смогут узнать об истоках праздника, связанных с ним традициях, а также прослушают лекцию о студенческом братстве в разные эпохи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента культуры столицы.

Празднование Дня студента в библиотеках начнется 25 января в 18:00. На YouTube-канале и на страницах Дома Гоголя в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook пройдет онлайн-лекция доцента кафедры истории русской литературы и журналистики Егора Сартакова «Н.В. Гоголь и Московский университет», в рамках которой зрителям расскажут почему Московский университет — это национальное достояние России, как его открытие связано со святой великомученицей Татианой, что в нем делал Гоголь, как его памятник на Никитской улице связан со студентами МГУ.

Праздничная онлайн-программа продолжится и 26 январе. В этот день в 13:00 на официальной странице Детской библиотеки №156 в социальной сети «ВКонтакте» состоится познавательный час «В душе всегда студент». Зрителям расскажут о традициях празднования Татьяниного дня в России в разные века.

А в 19:00 в Instagram-аккаунте молодежной библиотеки имени Светлова состоится лекция «Традиции и братство студентов разных стран». Слушателям расскажут о традициях студентов из разных стран, о том, что такое братство и откуда пошли его корни, а также о значении перехода из одного возраста в другой, из одного статуса в иной в разные времена.

День российского студенчества ежегодно отмечается 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ он стал официальным.

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