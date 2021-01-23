РИАМО - 23 янв. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух мужчин на праздничном мероприятии в новой Москве, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

«По данным следствия, 22 января 2021 года во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы, между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения», - сказала Иванова.

Оба мужчины скончались на месте происшествия. Следователи и криминалисты работают на месте для выяснения обстоятельств.

В настоящий момент устанавливается местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается.

По данным СМИ, инцидент произошел во время празднования свадьбы.