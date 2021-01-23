РИАМО - 23 янв. В городском округе Солнечногорск обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами Крюковского отдела полиции. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 25 января 2021 года.