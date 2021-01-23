РИАМО - 23 янв. В преддверии Дня студента в культурных центрах Москвы подготовили праздничную онлайн-программу, которая познакомит москвичей с традицией празднования Дня студента, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента культуры столицы.

Презентации и интерактив

Откроет праздничную программу в День студента культурный центр «Лидер». В 9 утра во всех официальных аккаунтах центра пройдет презентация-интерактив, посвященная Дню российского студенчества, в рамках открытого тематического лектория «Перспектива». Зрителям расскажут об истории и традициях связанны с Днем студента.

Продолжит программу культурный центр «Ивановский». В 10 утра он запускает вторую «волну» фото-конкурса онлайн-проекта «Онлайн-community выставка «F.Гравитация», посвященную Дню студента. Каждый участник может предоставить до трех работ в высоком разрешении и с обязательным соблюдением тематики конкурса. С 26 января по 7 февраля жюри выберет победителей, которые получат специальные подарки от культурного центра.

В 12:00 на YouTube-канале Центра культуры «Гармония» состоится мастер-класс «Студенческий ЛАЙФХАК», в рамках которого зрителей научат делать поделки из бумаги и картона, которые пригодятся в студенческой жизни.

В 15:00 на YouTube-канале дома культуры «Заречье» проведут онлайн мастер-класс по превращению обычного блокнота, записной книжки или тетрадки в произведение искусства.

В это же время на официальном сайте центра культуры «Спутник» состоится тематическое онлайн-мероприятие детской театральной студии «Карусель». Зрители смогут посмотреть выступления участников студии и послушать стихи о студенчестве и именинницах - Татьянах.

Онлайн-квиз и концерт

Уже в 16:00 на своих официальных станицах в Instagram, «ВКонтакте», Facebook культурный центр «Северный» в видеоформате представит хореографический концерт от ведущего творческого коллектива города Москвы «Хореографический ансамбль народного танца «Каблучок».

В 18:00 на YouTube-канале культурного центра «Зеленоград» состоится интеллектуально-развлекательная игра «В яблочко!», которая пройдет в формате онлайн-квиза. Вопросы будет посвящены Дню студента. В онлайн-викторину можно будет сыграть как индивидуально, так и с семьей.

Завершит праздничную программу культурный центр «Братеево». В 19 часов на странице КЦ в соцсети «ВКонтакте» пройдет показ экзамена промежуточного семестрового отчета актерской лаборатории режиссера, драматурга и лауреата «Золотой Маски» Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино, состоявшегося в дистанционном формате.

День российского студенчества — памятная дата, связанная с учреждением Московского университета в 1755 году. Праздник отмечается 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ он стал официальным.