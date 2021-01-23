РИАМО - 23 янв. В Москве и Московской области в субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов тепла, а в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Погода будет облачная, местами пройдут мелкие осадки. Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.