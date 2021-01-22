РИАМО - 22 янв. Физкультурно-оздоровительный комплекс центра спорта и образования «Самбо-70» на юго-западе столицы введут в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время завершены работы по спортивному освещению гимнастического зала, ведется монтаж системы видеотрансляции. Кроме того, завершено устройство полов и монтаж каркасов подвесных потолков в большей части помещений. На финишном этапе монтаж слаботочных систем», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В здании будут работать тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, инфракрасная сауна и буфет.