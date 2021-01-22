РИАМО - 22 янв. С начала этого года поставщики ресурсов не принимают от жителей показания счетчиков с истекшим сроком поверки в связи с окончанием действия соответствующего моратория, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ранее из-за пандемии Covid-19 был установлен мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. На сегодняшний день действуют обновленные правила поверки счетчиков.

«Индивидуальные бытовые приборы учета устанавливают, чтобы считать потребление: горячей/холодной воды, тепла (отопление), газа, электроэнергии. За эти три вида счетчиков горячая/холодная вода, тепло, газ отвечает лично собственник. Он несет ответственность за содержание, эксплуатацию, поверку счетчика», - отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством наличие счетчика обязательно при наличии технической возможности его установки. Установку приборов учета обязан обеспечить застройщик при возведении дома.

В случае выхода прибора учета за межповерочный интервал или окончания срока его эксплуатации собственник должен провести мероприятия по его замене или поверке. Поверку счетчиков тепла, газа и воды должна проводить специальная организация, имеющая аккредитацию. Услуга эта платная, ее оплачивает собственник.

«Подавать показания счетчика и оплачивать пользование газом необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным», - напоминается в материале.

За индивидуальный прибор учета электроэнергии, его содержание, установку, замену и поверку с 1 июля прошлого года несет ответственность гарантирующий поставщик. Его можно будет узнать из квитанции за электричество, в ней же будет указан межповерочный интервал, а еще срок, когда счетчик должен быть поверен в следующий раз.

Специализированная организация по наступлению времени поверки сама свяжется с жителем и назначит время посещения специалиста, который бесплатно выполнит все необходимые работы.

«Если вы не пустите специалиста домой, то стоимость электричества начнут начислять по нормативу с применением повышающего коэффициента», - добавляется в сообщении.

При этом в случае использования счетчика с истекшим сроком поверки расчет потребления и оплата производится по нормативу, что может привести к увеличению размера платы за свет.

Узнать срок следующей поверки прибора учета можно из квитанции, в личном кабинете на сайте для оплаты ЖКУ, по телефону в УК и у гарантирующего поставщика (в отношении счетчиков электроэнергии), из технического паспорта счетчика. А также заказать услугу поверки абоненты могут, обратившись в соответствующее предприятие ТЭК онлайн или по телефону горячей линии.