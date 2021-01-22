РИАМО - 22 янв. Штрафы на сумму более 9 миллионов рублей выписали жителям столицы, которые прибыли из-за границы и не занесли результаты тестов на коронавирус на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Требование для возвращающихся с отдыха за рубежом о прохождении тестирования на коронавирус методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия регулярными авиарейсами и внесение результатов исследования на ЕПГУ относится не только ко взрослым, но и к детям. До получения результатов дети и взрослые соблюдают режим изоляции по месту жительства.

«Гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 4024 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2453 протокола по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то штраф за такое правонарушение составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Решения по данным вопросам принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1835 граждан направлены в районные суды.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 726 гражданам присуждены штрафы на сумму 9 миллионов 50 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», - говорится в сообщении.

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