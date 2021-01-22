РИАМО - 22 янв. Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Подмосковья Антона Архипова и 31-летнего жителя Владикавказа Алана Плиева за хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов в крупном размере, приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя Измайловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Архипова к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Плиева – к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Архипов в декабре 2019 года приобрел для последующего сбыта свыше 2 тысяч поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Для сбыта «липовых» денег он привлек своего знакомого Плиева. Злоумышленники разработали план совместных действий и распределили между собой роли.

Затем Плиев подыскал покупателя, с которым с декабря 2019 года до января 2020 года вел переговоры о покупке поддельных денег стоимостью 50% от номинала. Архипов контролировал ход переговоров и принимал участие во встречах с покупателем, на которых обсуждались условия сбыта партии поддельных банкнот.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Плиев и Архипов были задержаны, поддельные деньги на общую сумму свыше 10 миллионов рублей изъяты из незаконного оборота.