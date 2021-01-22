РИАМО - 22 янв. Объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под объекты дорожного сервиса в городском округе Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Категория земель - земли населенных пунктов, вид использования земельного участка - объекты дорожного сервиса. На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, подъезд предусмотрен. Установлено, что на земельном участке отсутствуют самовольные постройки, в том числе здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, участок не огорожен», - говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 8397 квадратных метров. Он не является земельным участком общего пользования.

Цена торгов будет стартовать от 912 тысяч рублей. С победителем аукциона договор заключат на семь лет и четыре месяца.

Аукцион пройдет 26 февраля 2021 года на площадке «РТС-тендер» под номером 48444. Заявки на участие принимают до 24 февраля.