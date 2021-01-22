РИАМО - 22 янв. Количество дорожных аварий в Подмосковье сократилось в прошлом году на 17%, также на 12% уменьшилось число погибших в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В рамках государственных программ Московской области для органов внутренних дел открыто семь новых участковых пунктов полиции, закуплено 124 автомашины», - говорится в сообщении.

Также в прошлом году было приобретено свыше тысячи единиц электронно-вычислительной техники, средства для индивидуальной защиты личного состава в условиях пандемии Covid-19.

При этом, в регионе общее число преступлений уменьшилось на 4%.