РИАМО - 22 янв. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала использование детей в политических акциях явлением за гранью понимания.

«Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться. И никто из организаторов не несет ответственности, если с ребенком что-то случится. <...> Очень надеюсь, что наших детей оставят в покое! Считаю, прятаться за их спинами, обеспечивая заодно звонкий и дешевый пиар, - низко, а для меня - за гранью понимания!» - написала Кузнецова в Facebook.

Она отметила, что родители очень обеспокоены призывами в Сети к детям участвовать в несанкционированных митингах.

«Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности», - заключила детский омбудсмен.

Ранее в соцсетях начали распространяться призывы к подросткам принять участие 23 января в несогласованных акциях в регионах РФ. Генпрокуратура напомнила, что такие призывы образуют состав административного правонарушения. Кроме того, за это предусмотрена уголовная ответственность.​

Роскомнадзор: Соцсети удаляют призывы к участию детей в митингах>>