РИАМО - 22 янв. Этой зимой в Московской области сделали 10 различных горок, на которых можно безопасно покататься на санках, ледянках и тюбингах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Вопрос организации безопасной эксплуатации горок обсудили на совещании министерства благоустройства Подмосковья с заместителями глав муниципальных образований.

«Всего на территории Московской области в зимний период 2020-2021 организовано 130 горок, из них: аттракционы – 44, возводимые – 61, на естественном рельефе – 25», - сказал замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Все горки должны соответствовать требованиям законодательства. Так, возводимые горки высотой от 8 метров подлежат обязательной сертификации, а имеющие высоту от 0,4 метра до 8 метров подлежат обязательному декларированию.

Естественные горки, которые не относятся к горнолыжным комплексам, не подлежат обязательной сертификации и декларированию.

«В целях обеспечения безопасности на горках с естественным рельефом должны быть установлены защитные сети ограждения, защитные маты препятствий, информационные стенды, а опасные спуски должны быть закрыты. В конце спуска должно быть достаточно места для торможения», - пояснил Чижик.

Он уточнил, что все склоны нужно проверять на наличие ям, бугров, торчащих камней, кустов и иных опасных объектов.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин призвал жителей региона не использовать стихийные горки на естественном рельефе, а выбирать специально организованные горки и соблюдать на них все меры безопасности.

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