РИАМО - 22 янв. ЖК «Южное Видное» в Ленинском городском округе и ЖК на улице Боголюбова в Дубне получили разрешение на ввод в эксплуатацию, дольщикам начали выдавать ключи, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Москвы.

«Обеспечены права 145 граждан в ЖК «Южное Видное» и 71 дольщика в Дубне в ЖК на улице Боголюбова, которые ждали свои ключи с 2018 года. Сегодня началось вручение ключей первым семьям, которые совсем скоро сделают ремонт и отпразднуют новоселье», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский отметил, что произошло очень долгожданное событие, ведь проблема недостроенного жилья – одна из больших проблем для муниципалитета. Он поблагодарил строителей, сотрудников Минжилполитики и местную администрация, которые не просто вели работу, а жили целью достроить ЖК, а также поздравил жильцов с новосельем.

Глава городского округа Дубна Сергей Куликов поздравил семьи с долгожданным получением ключей от своих квартир, и отметил, что впереди их ждут счастливые хлопоты по созданию собственного уютного уголка.

В 2020 году обманутым дольщикам Подмосковья было выдано около 19,4 тысячи ключей. В планах на этот год – восстановить в правах еще 19 тысяч дольщиков. Такими темпами Подмосковье сможет решить данную проблему в 2023 году. Изначально в регионе было 107,5 тысячи обманутых дольщиков.

Помимо достройки домов, руководство региона уделяет пристальное внимание вопросам благоустройства прилегающих территорий, строительству школ и детских садов.