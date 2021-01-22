РИАМО - 22 янв. Бойцы Росгвардии оказали помощь пассажиру столичного метро, которому стало плохо с сердцем на станции «Медведково», сообщается на сайте силового ведомства.

«Мужчина внезапно потерял сознание и упал на платформе станции. На крики о помощи подоспели военнослужащие Росгвардии. Старший войскового наряда немедленно доложил о произошедшем по радиостанции и запросил на место бригаду скорой помощи», - говорится в сообщении.

До прибытия медиков военнослужащие оказали мужчине первую помощь и привели в сознание. Затем они помогли донести больного до реанимобиля.

Ранее на станции метро «Бабушкинская» машинист смог избежать наезда на ребенка, который оступился и упал на пути. Машинист быстро сориентировался и смог остановить состав. Героя наградили именными часами начальника столичного метрополитена.