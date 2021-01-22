РИАМО - 22 янв. Объявлен онлайн-аукцион по аренде земельного участка под строительство складов в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Его площадь составляет 12 476 квадратных метров.

«На земельном участке имеется кустарниковая растительность, участок выложен бетонными плитами. Проезд и подход к участку предусмотрен. Земельный участок огорожен с одной стороны забором, находящимся на соседнем участке. Отметим, что на земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства», - говорится в сообщении.

Начальная цена аренды площадки составляет 352 тысячи рублей. С победителем аукциона заключат договор на восемь лет и восемь месяцев.

Аукцион пройдет 26 февраля 2021 года на площадке «РТС-тендер» под номером 48449. Заявки на участие принимают до 23 февраля.