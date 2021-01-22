РИАМО - 22 янв. Роспотребнадзор назвал период, когда переболевшие коронавирусной инфекцией могут воздержаться от вакцинации, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут не делать прививку минимум шесть месяцев.
«Также он добавил, что противопоказаний к вакцинации нет для пациентов с гепатитом C. Привиться можно, когда заболевание находится на стадии ремиссии», - говорится в сообщении.
С начала пандемии в России подтверждено 3 677 352 случая Covid-19, умерли 68 412 пациентов, победили инфекцию 3 081 536 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
22 ЯНВАРЯ
- Роспотребнадзор назвал период, когда переболевшие коронавирусной инфекцией могут воздержаться от вакцинации.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:
- Свыше 33 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в резервных госпиталях Москвы. В этих стационарах одновременно может лежать более 7 тысяч человек.
- Видеоинструкция по онлайн-записи на прививку от коронавируса в Подмосковье
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.
- Столичные власти предложили отменить НДС для ресторанов. Ресторанный бизнес оказался одним из самых пострадавших во время пандемии.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии