РИАМО - 22 янв. Роспотребнадзор назвал период, когда переболевшие коронавирусной инфекцией могут воздержаться от вакцинации, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, могут не делать прививку минимум шесть месяцев.

«Также он добавил, что противопоказаний к вакцинации нет для пациентов с гепатитом C. Привиться можно, когда заболевание находится на стадии ремиссии», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в России подтверждено 3 677 352 случая Covid-19, умерли 68 412 пациентов, победили инфекцию 3 081 536 человек.​

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Текстовая трансляция

22 ЯНВАРЯ

- Роспотребнадзор назвал период, когда переболевшие коронавирусной инфекцией могут воздержаться от вакцинации.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках:

- Свыше 33 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в резервных госпиталях Москвы. В этих стационарах одновременно может лежать более 7 тысяч человек.

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- За сутки в России зарегистрировали 21 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 142 больных. В Москве - 3 104.

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